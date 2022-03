Snoeien doet groeien: neem je tuin op tijd onder handen

Dat snoeien zou dienen om een plant klein te houden, is een misvatting. Zeker als je in één keer drastisch ingrijpt, krijgt je plant er juist een groeiboost door. Snoei dus nooit meer dan twintig procent in één keer weg. Wil je planten compact houden, dan doe je dat door ze regelmatig bij te snoeien in plaats van eens per jaar, en fruitbomen en leifruit kortwiek je liever in de zomer dan winter.



Heb je deze winter struiken en hagen geplant? Snoei de twijgen nu terug tot boven een paar mooie knoppen. Het lijkt tegenstrijdig – de planten zijn nog maar zo klein – maar het stimuleert ze om meer wortels te ontwikkelen.