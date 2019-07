Sociale huurders in Groningen kunnen kiezen voor tiny house

Er zijn nog maar weinig corporaties in Nederland die tiny houses omarmen als woonconcept. Volgens een onderzoek van vorig jaar is 10 procent van de huurders wel geïnteresseerd om in een klein huis te wonen, dat zich verder kenmerkt door het milieubewuste karakter. Zo zijn ze vaak energieneutraal.

Volgens Groninger Huis past de aankoop van twintig tiny houses goed bij trends op de woningmarkt. Aan de ene kant krimp, aan de andere kant de toename van kleine huishoudens.



Directeur-bestuurder Hilde van Ree van Groninger Huis: ,,We zien tiny housing als een heel interessante ontwikkeling. De woningen zijn klein, flexibel en milieuvriendelijk. Bovendien zijn de huizen gemakkelijk verplaatsbaar en verkoopbaar. Ook zijn de kosten van een tiny house een stuk lager dan van een reguliere woning. Hierdoor is het mogelijk om de woningen voor een lage huurprijs aan te bieden.”

Volledig scherm De binnenkant van een tiny house, ontworpen door een Nederlands architectenbureau. © Beeldimpressie: Groninger Huis

Estland

De wooncorporatie heeft de huizen laten ontwikkelen door een Nederlands architectenbureau - welk wil Groninger Huis nog niet zeggen - dat de tiny houses in een fabriek in Estland laat bouwen. Het gaat om modulaire bouw waarbij de huizen al in de fabriek in elkaar worden gezet.

Woordvoerder Harry Martens: ,,Normaal gesproken werken we het liefst met bedrijven in de regio. Maar in dit geval kiezen we voor Estland vanwege de kwaliteit en de prijs. De bouwkosten in Nederland stijgen zo snel.’’