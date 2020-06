Soms bloeien planten met de rem erop, maar welke?

Vraag je in een tuincentrum of bij de bloemist of een plant met remstof bespoten is, dan kijken ze je aan alsof ze het in Keulen horen donderen. Remstof? Waar heeft u het over?



Dat zou anders moeten. Niet dat de volksgezondheid nu direct in gevaar komt door chemisch geremde planten, maar waarom zouden we niet mogen weten dat sommige tomaten met een verouderingshormoon op kleur worden gebracht? En dat het schattige kleine boompje dat we kopen straks - als de remstof is uitgewerkt - tot een woudreus uitgroeit? En dat kunstmatig geremde planten in de tuin moeite hebben met aanslaan?



Geef ons een groter etiket, met veel meer informatie.