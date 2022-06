Spreeuwen onttakelen je kersenboom binnen een uur

De kersen rijpen vroeg dit jaar. En wat smaakt er beter dan onbespoten kersen van eigen boom? Maar kersenbomen worden groot. Ze vragen veel ruimte. Bovendien hebben ze kruisbestuiving nodig: je moet twee verschillende rassen planten voor een goede vruchtzetting. Natuurlijk is het altijd mogelijk om een pact met de buren te sluiten waarbij ieder een kersenboom voor zijn rekening neemt. Verre buren zijn ook buren in dit geval, want de bijen die voor de bevruchting zorgen kunnen een afstand van 500 meter met gemak overbruggen.