Starters slaan toe op woningmarkt: Zo, wij zijn aan de beurt!

Woningbe­heer­der Camelot moet huurders 500 euro servicekos­ten terugbeta­len

22 juni Vastgoedbeheerder Camelot moet aan huurders van een pand in Amsterdam 500 euro servicekosten per woning terugbetalen. Dat is de uitkomst van een serie procedures van bewoners bij de Huurcommissie over servicekosten van 2018. Andere huurders in Nederland zouden dezelfde procedure kunnen starten.