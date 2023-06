Steeds een ander lampje aan en meer tips om je huis veilig achter te laten tijdens vakantie

Hoe verklein je de kans op inbraak in je huis terwijl je lekker op vakantie bent?

,,Laat je huis er zo onaantrekkelijk mogelijk uitzien. Met name de schoolvakantie is een aantrekkelijke tijd voor inbrekers, want dan zijn veel mensen op vakantie. Het maakt niet uit in wat voor buurt je woont, inbraken zien we in allerlei soorten woningen en buurten. Vaak doen inbrekers een soort voorverkenning; ze lopen of rijden met de auto langs een wijk om te kijken welk huis aantrekkelijk is om in te breken. Bij de politie adviseren we daarom altijd om alert te zijn op de omgeving en je huis zo bewoond mogelijk te laten lijken als je op vakantie gaat.’’

Hoe zorg je ervoor dat het lijkt alsof je gewoon thuis bent?

,,Laat in de avonden in ieder geval een lampje branden. Inbrekers staan niet graag in het licht. Het beste is nog om steeds een ander lampje aan te doen. Met een tijdschakelaar is dit handig in te stellen, maar als je dat niet hebt kun je ook vragen of je buren dat voor je willen doen. Ook post dat zich ophoopt achter de deur of in de brievenbus is een teken dat er niemand thuis is. Je kunt iemand vragen om af en toe je gordijnen open en dicht te doen en eventueel wat andere spulletjes op de salontafel te leggen. Heb je niemand die dit voor je kan doen, zorg er dan in ieder geval voor dat je altijd een lamp laat branden.’’

Wat kun je juist beter niet doen?

,,Laat geen sleutels achter onder een deurmat of omgekeerde bloempot. Zet ook geen tafel of afvalcontainer in de buurt van ramen, zodat inbrekers erop kunnen klimmen en zo binnen kunnen komen. Laat geen kostbare items in het zicht liggen en vermeld ook vooral niet op sociale media dat je op vakantie gaat en post geen foto’s over je vakantie.’’

Hoe laat je je huis veilig achter?

,,Sluit je ramen en deuren goed. Haal van elektrische apparaten die je niet gebruikt de stekker uit het stopcontact. Zo voorkom je kortsluiting of brand na een blikseminslag en bovendien bespaar je zo ook energie. Een koelkast moet je natuurlijk wel laten draaien, maar de stekker van een waterkoker of koffiezetapparaat kan er gewoon uit. Als je zeker weet dat er geen gas wordt gebruikt, dan kun je hoofdkraan afsluiten. Hetzelfde geldt voor water. Zo voorkom je problemen bij een eventuele lekkage.’’

Kunnen we wel zorgeloos op vakantie?

,,Natuurlijk wel. We zien bij de politie niet dat mensen zich onveiliger zijn gaan voelen. Wel zien we dat mensen meer bewust zijn van mogelijke gevaren. En dat is alleen maar heel goed, want zo weet je waar je voor vertrek op kunt letten en dus lekker van je vakantie kunt genieten.”

Tips van de expert: Camera’s Of het nou een uitgerust model is of dummy: een inbreker staat niet graag in the picture. Een camera kan preventief werken. Richt hem wel op je eigen terrein (huis, tuin of schuur) en niet op die van anderen of de openbare weg. Dat mag niet in verband met privacy. Achtertuin Let niet alleen op de voorkant van je huis, maar zorg ook aan de achterkant voor goede verlichting en sluit je poort en je schuur goed af. Vergeet ook de fietsen in de berging niet op slot te zetten. Registeren Registreer je waardevolle eigendommen via stopheling.nl. Zo kunnen teruggevonden goederen na diefstal door de politie makkelijker achterhaald worden. Contact Laat je telefoonnummer of verblijfadres achter bij buren of andere achterblijvers, zodat ze je altijd kunnen bereiken als je niet thuis bent.

