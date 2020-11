Steun voor 123 woningbouwplannen voor daklozen en andere kwetsbare groepen

Van de 12.400 woonplekken zijn er 4700 bestemd voor arbeidsmigranten, 2600 voor dak- en thuislozen en 5100 voor andere spoedzoekers, zoals mensen die door een scheiding hun huis verliezen of statushouders. Een groot deel van de projecten bevindt zich in stedelijke vernieuwingsgebieden en het gaat voornamelijk om flexibele, tijdelijke huisvesting of transformatieprojecten, zoals kantoren die worden omgebouwd tot woonruimtes.

Volgens de minister is goede huisvesting voor deze doelgroepen extra belangrijk vanwege de risico's die het coronavirus met zich meebrengt. Ook zouden gemeenten ermee geholpen worden statushouders een dak boven het hoofd te bieden. Al in mei werd de inzet van de minister duidelijk, nu is het geld aan de projecten toegekend en gepubliceerd in de Staatscourant.

Woningnood en huurstijging

Het aantal daklozen in Nederland is in tien jaar tijd verdubbeld: van nog geen 18.000 in 2009 naar bijna 40.000 in 2019, zo bleek vorig jaar uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat zijn alleen geregistreerde dak- of thuislozen, dus waarschijnlijk zijn het er in werkelijkheid meer. Oorzaak is onder meer een tekort aan goedkope woningen en (psychiatrische) opvanglocaties. Volgens Godfried Engbersen, raadslid van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid en hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit is ook het vangnet van de bijstand onvoldoende en speelt de flexibele arbeidsmarkt een negatieve rol, zo verklaarde hij eerder tegenover deze site.

Woningnood komt bij veel meer groepen voor. Er zijn 330.000 huizen te weinig en volgens het gerenommeerde bureau ABF Research loopt dat tekort op naar 420.000 in 2025. De schaarste zorgt voor stijgende huizenprijzen en daarmee ook voor hogere huren. Onder flinke politieke druk van de PvdA en GroenLinks heeft het kabinet vorige week besloten om de huurstijgingen in Nederland in te perken: de huren mogen met niet meer dan 1 procent stijgen bovenop de inflatie. Ollongren probeert met woondeals provincies en gemeenten aan te zetten tot het aanwijzen van meer bouwlocaties. Doel is dat in Nederland de komende tien jaar 850.000 extra huizen worden neergezet.

De 68-jarige Gert is één van de 40.000 daklozen. Lees hier zijn hele verhaal en kijk hieronder naar de video:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Bekijk hier al onze video’s over wonen: