Stress en wanhoop bij bewoners door sloop van 96 huizen: Waar moeten al die mensen naartoe?

Bewoonster Mildred (60) noemt het Oranjekwartier een wijk zonder schuttingen. Het is de vriendelijkheid en de veiligheid die het er zo fijn maken. ,,Je komt in een soort vakantiedorpje terecht.” Ze woont er negen jaar, maar nu moet ze weg. Net als de mensen in de 95 andere huurhuizen in het Oranjekwartier.



Mildred wordt er soms midden in de nacht van wakker. Ook de andere bewoners hebben last van stress. Vooral de onzekerheid over waar ze tijdelijk naartoe moeten is groot. ,,Je gaat duurder huren of je krijgt de woning helemaal niet. Dan kom je in het slechtste van het slechtste terecht”, voorspelt Mildred.