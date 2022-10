Studenten in stinkflat zijn wanhoop nabij, SP wil dat minister ingrijpt

De lijst van de bewoners met klachten is lang. Bedwantsen, schimmel, kapotte liften, slechte ventilatie, ratten, vieze keukens en badkamers, een brandalarm dat continu afgaat en een ondraaglijke stank in het hele gebouw. Het leven in Haagse studentenflat De Pionier is geen pretje. De SP in de Tweede Kamer is de malafide praktijken van dit soort huisjesmelkers zat en eist dat de minister in actie komt.