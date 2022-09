Stylist Eva roert Linda bijna tot tranen met mini-make-over: ‘Alle verwachtingen overtroffen’

Linda en Floriaan wonen in een mooie, lichte, ruime hoekwoning uit 2010. ,,Maar nét die laatste sfeervolle laag ontbreekt. De grijs-wit-zwarte eethoek kan wel een hotel-chique touch gebruiken”, stelt Eva. Dat vinden de bewoners van het huis zelf ook. ,,We hebben een hele leuke erker, maar de ruimte is beperkt en het is best een uitdaging om er wat van te maken en dat het dan ook nog bij de keuken en de woonkamer past”, zegt Linda.

Zij is verzot op interieur, zegt ze. Ze deed zelfs een interieurcursus en kan zich helemaal verliezen op Pinterest of Instagram. Maar voor die erker opkalefateren geldt: dit is een gevalletje door de bomen het bos niet meer zien. ,,Er zijn te veel mooie dingen. Het doorvertalen naar het hoekje, dat lukt niet.” De issue, zegt Floriaan, is dat het allemaal wat te wit is. ,,Het is een beetje klinisch.”

‘Instagrammable’

Dan slaat Eva toe. De meubels gaan eruit, er komt een zachte terrakleur kalkverf aan te pas, er komen twee rijen tegels in de keuken en er komen warme accessoires in hetzelfde kleurgebruik terug. De indeling is niet veranderd, de ronde tafel blijft, maar als de meubels en accessoires zijn vervangen zie je al een grote verandering, zegt Eva. ,,Het is een kleurrijke, Instagrammable eethoek geworden!”

De monden van Linda en Floriaan vallen open. ,,Oh, wat gaaf! Ik moet janken, wat mooi! Dit had ik écht niet verwacht. Alles is gaaf. Die lamp, niet normaal! Dit heeft alle verwachtingen overtroffen”, aldus een blije Linda.

Eva van de Ven. © De Stijl van Eva

