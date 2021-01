Suren (42): ‘Door verplicht abonnement op warmtenet lijkt het of ze minder moeite voor je doen’

energierekeningHoeveel geld besteedt u aan energie in huis? Hoe probeert u de kosten in de hand te houden? Deze vragen stellen we elke week aan iemand in Nederland. Vandaag Suren van der Leeuw (42) uit Amersfoort.

Hoe woont u?

,,Ik woon samen met mijn man in een appartement uit 2013, op de eerste van drie verdiepingen. Het is heel mooi en groot, wel 104 vierkante meter. Er ligt vloerverwarming in het hele appartement, dat is comfortabel. Het warme water komt van een warmtenet, we hebben dus geen gasaansluiting. Verder kijken we prachtig uit over de polders. Het is een huurhuis uit het luxe segment.”



Wat staat er op de afrekening?

,,Het zit wat ingewikkeld in elkaar, want toen we hier in 2019 kwamen wonen kregen we ineens een naheffing van 600 euro. Het is nooit opgehelderd hoe dat kon. Maar daarna zijn we 100 euro per maand voor warm water kwijt en 30 euro voor stroom. Dat maakt een totaal van 1560 euro op jaarbasis. Ik ben daar niet heel tevreden over, want we konden niet kiezen. Er wordt duurzame warmte geleverd en we zijn verplicht om daar een abonnement op te nemen. De informatievoorziening, bijvoorbeeld over die naheffing, is in mijn ogen erg slecht. Het komt over alsof ze niet meer zoveel moeite doen omdat ze een machtspositie hebben. Het geld is al binnen, dat idee. Over het stroomabonnement ben ik wel tevreden.”



Bent u zuinig met energie?

,,We hebben de lampen zo min mogelijk aan en die zijn allemaal energiezuinig. De enige energievreters zijn twee zoutlampen. Daar zit een zoutsteen in uit het Himalayagebergte. Het zuivert de lucht en geeft energie. Dat voelt prettig. Verder hebben we ook drie televisies. Op elke slaapkamer één en in de woonkamer, maar ze staan niet tegelijk aan. Ze zijn wel allemaal nieuw dus laag in energieverbruik.”



Woont u prettig?

,,Ja, hiervoor woonde ik in een jarendertigwoning in het centrum van Amersfoort. Daar was het vaak koud en we stookten veel. Dit is een stuk beter. Los van de energie is het hartstikke mooi hier, met een binnentuin en eigen garage. Alles is afgesloten met een hek en we hebben een privéterrein. Alles oogt heel chic.”



Deze aflevering van ‘Energierekening’ is beoordeeld door energieprestatieadviseur en makelaar Fabian Grotenhuis uit Dieren. In de podcast Onder de Pannen meer aandacht voor energierekeningen. Luister hem hieronder.

