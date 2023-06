Te koop, liefst in één koop: 6900 appartementen in heel Nederland

Eres kondigde vorige week al een nieuwe strategie aan, maar liet in het midden wat die zou betekenen. Het Financieele Dagblad tekent nu uit de mond van Eres-topman Mark Kenney op dat het Nederlandse bezit wordt afgestoten.

De appartementen en rijtjeshuizen van Eres bevinden zich in heel Nederland, van de Randstad tot in Limburg en Groningen. Eres is een dochteronderneming van het Canadese Capreit dat naar eigen zeggen de grootste huizenbelegger van Canada is met 67.000 woningen. In 2016 stortte Capreit zich op Europa en kocht het in heel het land huizen van andere vastgoedfondsen. Nu heeft het moederbedrijf geld nodig, maar het is lastig om met de huidige rentestanden te lenen. Met de verkoop krijgt Capreit weer een goed gevulde kas voor investeringen op de thuismarkt in Canada.

1,7 miljard euro

De 6900 woningen in Nederland zijn samen ongeveer 1,7 miljard euro waard. Als de verkoop doorgaat - er is nog geen belangstelling bekend - wordt het een van de grootste vastgoedtransacties in jaren.

Topman Kenney zegt dat het belastingklimaat in Nederland minder gunstig is geworden. Zo ging de overdrachtsbelasting voor beleggers van 6 naar 10,4 procent. De fiscus kan bij een deal met een andere belegger zo’n 180 miljoen euro tegemoet zien.

Of ook huurders of andere particulieren kunnen kopen, is niet bekend. Eres was nog niet bereikbaar voor commentaar. Doorgaans vinden dergelijke grote transacties tussen beleggers onderling plaats.

Ze spelen Monopoly met onze huizen Kim van Sparrentak Niet alleen de overdrachtsbelasting zit beleggers niet lekker. Vanaf volgend jaar vallen meer vrije sectorhuurwoningen onder de nieuwe huurregulering van minister De Jonge die verhuurders zal verplichten om de huren te verlagen. Eres liet eerder al weten dat ongeveer een kwart van de Nederlandse portefeuille onder die nieuwe regels valt. Ongeveer een derde van het Nederlandse bezit van de Canadese firma bestaat nu al uit sociale huurwoningen.

Monopoly

Buitenlandse beleggers op de Nederlandse woningmarkt liggen al een tijd onder een vergrootglas. De fractie van De Groenen in het Europees parlement stelt dat ze mede debet zijn aan de absurde prijsstijgingen op de woningmarkt. ,,Ze spelen Monopoly met onze huizen en ze zijn nog maar net begonnen. Huizen worden gezien als een beleggingsobject om winst mee te maken in plaats van iets om in te wonen”, aldus Europarlementariër Kim van Sparrentak vorig jaar.

Het onderzoek van De Groenen toonde aan dat in heel Europa met name Amerikaanse beleggers alles kochten wat lucratief leek. Verschillende landen hebben inmiddels maatregelen genomen om beleggers af te remmen en particulieren weer meer kans te geven om een woning te kopen.