Theo en Annelies hebben een tuin van 54.000 m²: ‘Soms zie je sleepsporen van dassen, geweldig’

Zo’n drie jaar geleden viel het oog van Theo Liefting (56) op het bijzondere pand midden in de bossen achter Groenekan, provincie Utrecht. ,,Ik kwam van een grote moderne boerderij in Westbroek waar ik met mijn gezin en inmiddels ex-vrouw woonde. Ik was op zoek naar iets anders. En iets unieks. Ik houd van de underdog en ben niet het type voor een rijtjeshuis”, vertelt de eigenaar van de nieuwe sportschool LEF030 in de Utrechtse wijk Tuindorp.