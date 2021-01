Tijd om de wilgen te knotten: zo doe je dat

Hoe het verder moet met Tom en Els en hun verboden woning: ‘Wij kennen geen gezellig­heid meer’

28 december Tom en Els Bakker verlieten begin dit jaar gedwongen hun woonboerderij in Elst. Hun huis staat officieel in de stankcirkel van het boerenbedrijf van de buren. Tien maanden later praten ze over een leven waarin de tegenslag van corona ‘een detail’ is.