Tijd voor het jaarlijkse onderhoud aan de cv-ketel: dit moet je doen

Schoonmaaktip van de week Weg met alle overbodige schoonmaak­spul­len: ‘Het kan goedkoper’

21 augustus Het huishouden hoeft helemaal niet vervelend te zijn, zeker niet als je de fijne trucjes kent. Daarom geeft schoonmaakgoeroe Marja Middeldorp elke week een handige schoonmaak- of opruimtip. Deze week let ze op de portemonnee, want veel mensen geven volgens haar veel te veel geld uit.