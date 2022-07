Tine (90) betaalt 1850 euro per maand huur voor haar zorgwoning: ‘Komt goed, zeiden ze bij intrek’

Droogte drijft eigenaren zakkende huizen tot wanhoop: ‘Als de boel instort, mag de gemeente stenen komen rapen’

Een woning die de IJssel in schuift, een boerderij die op instorten staat, een woningcorporatie die een miljoeneninvestering moet uitstellen. De droogte van de afgelopen jaren teistert het oosten van Nederland. En het einde is nog niet in zicht, voorspellen deskundigen.

7 juni