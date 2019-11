‘Toen we hier voor het eerst naar binnen kwamen, werden we direct naar het raam getrokken’

Dit huis waar Willem III woonde is onbetaal­baar: ‘Mikken op een buitenland­se koper’

15:16 Het duurste en grootste huis van Sassenheim staat sinds een jaar te koop, maar is nog niet verkocht. De doelgroep is beperkt, geeft makelaar Leslie de Ruiter van Hulstkamp Christie’s Makelaars aan. ,,Daarom mikken we ook op het buitenlandse markt.’’