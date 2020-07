Tuinverlichting kopen? Let dan wel even hierop

Tuinverlichting is een aanwinst; het zorgt voor een gezellige avondsfeer en het is functioneel. Máár je kunt er ook in doorslaan, vinden experts. Met deze tips krijg je het mooiste effect.

Dat het aanbod aan tuinverlichting de laatste jaren steeds veelzijdiger is geworden, is zeker, meent tuinontwerper Bas van Elteren, eigenaar van Meker Tuinen. ,,Ik zit nu ruim twintig jaar in het vak en ik kan me nog goed een aantal missers herinneren. Bijvoorbeeld een bouwlamp tegen de gevel, die in één klap de hele tuin verlichtte, of een oogverblindende wandlamp. Functioneel, maar niet mooi.’’

Intussen is het aanbod aan armaturen enorm gegroeid en zijn de mensen zélf ook veranderd, meent hij. ,,Ik merk dat mensen hun tuin graag gezellig willen maken; ze willen een soort vakantiegevoel in eigen tuin creëren.’’ Dat laatste ervaart ook tuin- en landschapsinrichter Rick de Valk. ,,Mensen zijn zich er steeds meer van bewust dat hun tuin ’s avonds ook sfeervol kan zijn.’’

Blikvangers

Een mooie, sfeervolle avondtuin krijg je door blikvangers te benadrukken, tippen de experts. ,,Door het uitlichten van die ene boom, de border of loungehoek komt je tuin tot leven’’, zegt ontwerper en trendwatcher Willemijn van Riel, van woonwinkel Flinders.

,,Dat doe je door de elementen van onderen te verlichten met een draaibare spot, of schijnwerper’’, zegt Van Elteren. Zorg alleen niet dat je overdrijft, want juist het contrast tussen donker en licht is mooi, waarschuwt De Valk. Hoe weet je dat je bent doorgeschoten? ,,Ga uit van maximaal een derde licht. De rest mag donker blijven. Dan heb je een mooi lichtbeeld.’’

Route

Denk na over eventuele looproutes, is een andere tip van experts. Bijvoorbeeld de oprit, of het wandelpad naar je voordeur. Met sokkellampen, of spotjes kun je zien waar je loopt. De gevel of schutting kun je daarnaast verlichten met wandlampen voor extra zicht. ,,Je gebruikt lampen dan met name uit functionaliteit, maar je wilt ook sfeer krijgen’’, zegt De Valk. ,,Wat ik niet zo mooi vind, maar wel vaak terugzie, is een grote felle lichtbundel op de wand of grond. Dat oogt dominant en hard. Hou dus altijd rekening met het object dat je indirect verlicht.’’

Armatuur

Het aanbod in lampen is enorm, alleen al bij verplaatsbare modellen, zoals tafellampen, lampionnen of lichtsnoeren. Met name die laatste zijn erg in trek, merkt Van Elteren. ,,Een lichtsnoer met ouderwetse lampenkappen is leuk om aan je overkapping te hangen. Het is net feestverlichting.’’ Bij een krap budget kun je natuurlijk ook je originele kerstverlichting uit de doos halen, beaamt Van Elteren. ,,Zolang het maar geen gekleurde lampjes zijn’’, zegt hij. ,,Smaken verschillen, maar dat vind ik vreselijk.’’

Lichtbeeld

Voor welk armatuur je ook kiest, het gaat uiteindelijk om het lichtbeeld, vindt De Valk. ,,Ik merk dat mensen vooral bezig zijn met de keuze voor een armatuur. Creatieve vormen zijn misschien even leuk, maar ben je ook snel zat. Mijn advies: ga voor een tijdloos model. Bijvoorbeeld een (in de grond ingegraven) spotje, of een sokkellamp in de vorm van een koker of een paal. Qua kleur: hou het bij aardse tinten, zoals antraciet. Als je de mooie elementen in je tuin maar verlicht, is het ‘s avonds altijd feest.’’

230 Volt

Kies bij het verlichten voor een zacht licht, dat je eventueel kunt dimmen. Alle oude verlichting, zoals gloei- en spaarlampen, hebben plaatsgemaakt voor led-verlichting. En dat is in de laatste jaren alleen maar mooier geworden’’, zegt Van Riel. Qua installaties heeft de tijd overigens ook niet stil gestaan. Je kunt kiezen uit zwakstroom (12 volt) of netspanning (230 volt). Tot voor kort was die laatste variant het meest gebruikelijk. Terwijl die voor de doe-het-zelvers het minst gebruiksvriendelijk is. ,,Daar is kennis voor nodig’’, legt De Valk uit. ,,De bedrading heeft een hoge intensiteit en moet je diep ingraven (minstens 60 cm diep). En dat is niet zonder risico’s.’’

12 Volt

Voor wie zelf gaat experimenteren adviseren de experts daarom een 12 volt-systeem. ,,Daar kan iedereen mee werken. Je hebt wel bedrading, maar die is ongevaarlijk en je hoeft deze niet zo diep in te graven’’, zegt Van Elteren. ,,Die draden kun je zelf in een lus door de tuin leggen, waar je naar hartenlust armaturen aan kunt verbinden’’, zegt De Valk.

Zonne-energie

Tot slot kun je ook zonne-energie gebruiken, zonder bedrading. ,,Dat wordt veel verkocht’’, zegt Van Elteren. Alleen ben je wel afhankelijk van de zon. Als die niet schijnt, heb je ook geen licht. Dat vind ik niet ideaal’’, zegt hij. Bovendien wordt het zonnepaneel verwerkt in het armatuur. Dat maakt dat de lamp vaak ook een stuk opzichtiger is, meent De Valk. ,,Als het kan, is het mooi meegenomen, maar vanuit mijn rol als ontwerper zeg ik: laat het geen doel op zich zijn. Laat de lamp zelf altijd ondergeschikt zijn aan je complete lichtbeeld.’’

