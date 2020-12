Twee interieurexperts over spiegels in huis: ‘Een spiegel is een aandachtstrekker’

Hoeveel spiegels heb je in huis hangen? Manon Nijland (50) telt ze bij elkaar op: „Een stuk of zes.” Ze is interieurstyliste en eigenaresse van Maison Manon in Enschede. „Als ik een huis inricht, kom ik nooit zonder spiegels.” Miranda Grijsen (50) uit Eibergen heeft thuis nog maar twee spiegels. Op het toilet en in de badkamer. Zij heeft zich verdiept in feng shui, de eeuwenoude Chinese leer die ervan uitgaat dat de omgeving het geluk kan beïnvloeden.