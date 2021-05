Uitvouwbare huisjes voor starters en senioren ontwikkeld in bedrijfshallen en kerken

Duizenden reacties op 'spotgoedko­pe' villa met zwembad vlak over grens: 'Dit is de gewone prijs hier’

20 mei Een riante, vrijstaande woning met een grote lap grond, compleet met zwembad en een poolhouse om te relaxen. Onbetaalbaar voor de gemiddelde Tukker? Net over de grens bij Langeveen staat er een te koop voor 359.000 euro. „Dit is in Duitsland een marktconforme prijs.”