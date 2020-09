Van badkamer naar wellnessruimte: de tweede douche rukt op

Na de dubbele wasbak die al een aantal jaar geleden z'n intrede deed, laten Nederlanders soms een tweede douche in huis aanbrengen. Dat kan ‘gezellig’ zijn als je samen wilt douchen. En handig met puberkinderen die de badruimte langer bezet houden dan je zou willen. ,,Twee douches zijn al langer een fenomeen in grotere huizen”, zegt Esther Osnabrugge van Geberit, dat gespecialiseerd is in sanitaire producten. Borsboom beaamt dat. ,,Maar dat is wel het iets luxere segment. Want het is vaak toch luxe of gemak als je ervoor kiest om je zoon of dochter een tweede douche te geven.”



,,Een tweede badkamer is nog niet de standaard, maar dat kan het zeker gaan worden”, zegt Amber Oosterling van Baderie. ,,Ik verwacht op basis van de ontwikkeling in de laatste jaren dat nog meer huishoudens kiezen voor een extra douche in huis. Deze luxe trend zet zich door omdat mensen kiezen voor grotere renovaties in plaats van alleen even een kraan vervangen. Al is niet iedere woning hier geschikt voor. Bij de starterswoningen is er vaak geen ruimte.”



Toch is, als je een kamer over zou hebben in je woning, in de meeste huizen veel mogelijk. Een extra kamer kan in veel gevallen vervangen worden voor een badkamer. Heeft die extra badkamer geen invloed op het watergebruik? ,,Dat is afhankelijk van hoe de tweede douche gebruikt gaat worden”, zegt Osnabrugge van Geberit. ,,Als iedereen ’s ochtends tegelijk de deur uit moet, zal de boilercapaciteit en eventueel de leidingdiameter groter moeten worden uitgevoerd. Maar dat moet vaak ook als je overstapt van een reguliere douche naar een regendouche.”