‘Van dit fabeltje over pioenrozen moeten we snel af’

Video Groningse woningcor­po­ra­tie blundert en gooit huisraad van Amber (28) bij grofvuil

2 september Per abuis heeft woningcorporatie Nijestee uit Groningen afgelopen donderdag de inboedel van Amber in de vuilcontainer gegooid. De spullen zijn nu deels kapot, of foetsie. Nijestee spreekt tegen ons van een enorme en spijtige fout en belooft het coulant op te lossen. Maar daar heeft de bewoonster bar weinig vertrouwen in. ,,Ze willen niet garant staan voor alles.”