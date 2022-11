Veel vrouwen op stiletto's en mannen in krappe colberts in Rotterdam Ahoy deze dagen: ‘Wat zijn we verwend hè?’

reconstructie Geheimzin­ni­ge miljardair, knarsetan­den­de burgemees­ter en veel ego's: het debacle Boijmans

Hóe bestaat het dat een van de belangrijkste musea van het land, met een collectie ter waarde van 8 miljard euro, al jaren dicht is? En op zijn vroegst pas weer in 2029 opent? Dit is het ontluisterende verhaal over botsende ego’s, bestuurlijk onvermogen, een tandenknarsende burgemeester en een geheimzinnige Rotterdamse miljardair. ‘Dit gaat langer duren dan bij het Rijksmuseum in Amsterdam’.

17 september