Ventilatiesysteem in Vinexwijk Ypenburg pompt continu helft van duurbetaalde warmte naar buiten

Toen dr. ir. Erik Carton (54) de jaarlijkse afrekening van Eneco in zijn bus kreeg, ging hij er eens even voor zitten. Iets meer dan 100 euro was hij per maand kwijt aan energie. ,,Best veel, vond ik. Ons moderne huis in Ypenburg is twintig jaar geleden gebouwd en goed geïsoleerd.”



,,Bij de bouw heb ik er met mijn neus bovenop gestaan. Ik weet precies hoe dik de muren zijn en waarmee ze zijn geïsoleerd. Ik ken ook de isolatiewaardes van ons dubbelglas en van het dak en de vloer. Als je de oppervlaktes daarvan kent en de gemiddelde buiten- en binnentemperatuur weet, dan is het een kwestie van rekenen om uit te vinden hoeveel warmte je verliest.”