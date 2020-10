Verbouwplannen? Dit zijn de beste wandafwerkingen

Multiplex is (in grote afmetingen verkrijgbaar) plaatmateriaal dat is opgebouwd uit verlijmde lagen dun hout. Een nieuw soort duurzaam plaatmateriaal is CLT-hout, waarbij platen dik hout kruislings met elkaar verlijmd worden. Het is sterker dan beton en wordt daarom steeds vaker toegepast in de woningbouw. Traditionele multiplexvarianten zijn OSB en underlayment. Door zijn ruwe opbouw is OSB (gemaakt van geperste houtspaanders die onderling verlijmd zijn waardoor er meer van de boom in de plaat verwerkt kan worden) goedkoper dan underlayment, dat uit gladde verlijmde houtlagen bestaat. Multiplex heeft in principe geen verdere afwerking nodig. Wil je het toch verven, ga dan op dezelfde manier te werk als bij het verven van (massief) hout.