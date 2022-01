Verduurzamen woning loont steeds meer: deze subsidies zijn er

Joachim Kost (34) woont in een jarendertigwoning in Rotterdam. Hij zou graag zijn woning verduurzamen. ,,Op internet kom ik een groot aanbod aan subsidies tegen op allerlei overheidsniveaus. Heel fijn dat die regelingen er zijn, maar in het woud van subsidies mis ik een overzichtelijke plek waar ik alles terug kan vinden.’’ En hoe pak je de aanvraag van een tegemoetkoming in de kosten vervolgens aan, vraagt hij zich af. ,,Een lijst met concrete stappen zou fijn zijn. Moet je bijvoorbeeld eerst subsidie aanvragen, of moet je eerst een check van je woning laten doen?’’



Zo wil Kost graag hoogrendementsglas plaatsen. Nu zit in de meeste ramen nog enkel glas. ,,Maar als ik daarvoor bij het Rijk subsidie wil aanvragen, moet ik nog een tweede aanpassing doen zoals vloeren of muren isoleren.’’ En dat is lastig in zijn woning. ,,We hebben geen spouwmuur om te vullen en omdat we een bovenwoning hebben is bodemisolatie niet mogelijk.’’