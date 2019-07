Vereniging Eigen Huis: Verleng looptijd aflossingsvrije hypotheek naar 75 jaar

Als klanten na de hypotheektermijn van 30 jaar in hun huis willen blijven wonen, moet de lening worden verlengd. Bij veel banken gebeurt dat niet vanzelfsprekend, klaagt VEH. Soms wordt als voorwaarde gesteld dat iemand eerst een flink bedrag aflost. Wie daar het geld niet voor heeft, kan een ultimatum worden gesteld om het huis te verkopen, terwijl de maandelijkse hypotheeklasten tot dan toe prima waren op te brengen.



VEH zegt al jaren de oplossing voor het probleem te hebben: ,,Verleng de looptijd van 30 naar 75 jaar of schrap de einddatum van de lening, zoals bij de Rabobank het geval is. Dan dwing je mensen met heel bescheiden maandlasten niet om hun huis te verkopen en op zoek te gaan naar een huurwoning.’’



Maar volgens brancheorganisatie NVB zijn banken in dit soort gevallen best bereid de aflossingsvrije hypotheken te verlengen. Dan moeten er alleen geen betalingsproblemen zijn. Een zegsman benadrukt dat banken altijd kijken naar de specifieke omstandigheden. Meer dan een miljoen huiseigenaren hebben een hypotheek die geheel of gedeeltelijk aflossingsvrij is.