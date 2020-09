Vereniging Eigen Huis vreest forse lokale belastingverhogingen door stijging WOZ-waarde

,,De waardestijging van woningen is op zichzelf niet verrassend”, stelt Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis. ,,De WOZ-waarden volgen immers de ontwikkelingen op de woningmarkt, waar de prijzen enorm zijn opgelopen.” De WOZ wordt bovendien enkel als verdeelsleutel gebruikt voor het bepalen van de hoogte van belastingen per huis. Toch maakt de belangenclub van woningeigenaren zich ernstige zorgen.

Gemeenten gebruiken de WOZ-waarde als basis voor de onroerendezaakbelasting (ozb), een van hun belangrijke inkomstenbronnen. Tot nu toe is dat meestal goed gegaan, stelt Eigen Huis. ,,Nederland kent een traditioneel gematigd lokaal belastingbeleid. Bij een stijging van de WOZ-waarde volgt meestal een daling van het OZB-tarief waardoor lokale belastingen alleen met de inflatie of hoogstens gematigd stijgen.”

Coronacrisis

Dit jaar lijkt sprake van een trendbreuk, vreest de Belangenclub. ,,Veel gemeenten hebben het financieel moeilijk. Ze kampen met forse tekorten omdat de jeugd- en ouderenzorg duurder uitpakt dan gedacht en dan is er nog de coronacrisis.” Weliswaar komt het kabinet met extra coronasteun over de brug, gemeenten klagen dat dit onvoldoende is. ,,Wij zien al veel voorbeelden langskomen van gemeenten die de lokale belastingen flink willen verhogen.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Meest in het oog springende voorbeeld is Amsterdam, waar het college van B&W de OZB flink verhoogt: bedoeling is komend jaar 36 miljoen euro extra op te halen bij hoofdstedelijke huizenbezitters, 20 procent meer dan dit jaar. Door het wegblijven van buitenlandse bezoekers zijn de inkomsten uit de toeristenbelasting en het dividend van Schiphol enorm gekelderd en loopt het Amsterdamse begrotingstekort op tot 200 miljoen euro per jaar.

De begrotingsproblemen in Amsterdam mogen uitzonderlijk zijn, de hoofdstad is bepaald niet de enige gemeente waar burgers de dupe zijn. In het Drentse Hoogeveen, dat 8 miljoen per jaar moet bezuinigen, dreigt volgend jaar een OZB-verhoging van 28 procent. Een inwoner met een woning van 200.000 euro is dan 96 euro meer kwijt.

Volledig scherm Voor veel gemeenten zijn woningbezitters melkkoe. De OZB is één van de weinige inkomstenbronnen waar ze zelf invloed op hebben. © Thinkstock

In het Gelderse Duiven, dat eveneens met miljoenentekorten kampt, stijgt de OZB komend jaar met bijna 14 procent. En dat is nog dankzij de gemeenteraad, want als aan het college had gelegen zou er een verhoging van 17 procent komen. Ook in tal van andere gemeenten dreigen flinke OZB-verhogingen zoals in Alphen a/d Rijn, het Limburgse Leudal en de Zeeuwse hoofdstad Middelburg.

Dreigen volgend jaar forse OZB-verhogingen, ook dit jaar is de onroerendezaakbelasting relatief flink gestegen. Uit een steekproef van Vereniging Eigen Huis onder 113 gemeenten bleek vorig jaar december dat woningbezitters in 2020 vier procent meer OZB gaan betalen. Dat is dubbel zoveel als vorig jaar en ruim boven de verwachte inflatie.