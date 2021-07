Verf, behang of kasten: zo style je lange muren

Kan ik ook meubels gebruiken bij het stylen van zo'n muur?

,,Jazeker. Je kan bijvoorbeeld veel met kasten doen. Zo kan je een kast op maat laten maken. Het klinkt permanent, maar dat is helemaal niet zo. Met zo'n kast kan je bijvoorbeeld verschillende delen stapelen of ze juist over de ruimte verdelen. Het is maar net wat je zelf wil laten maken.’’



,,Daarnaast kun je een kast schilderen in de kleur van de muur. Niet veel mensen denken hier aan, maar het geeft een ontzettend leuk effect, het lijkt net alsof kast en muur altijd al bij elkaar gehoord hebben. Of kies juist voor een statement en verf hem in een contrasterende kleur. Dan springt de kast echt uit de muur en kader je direct de ruimte af.’’