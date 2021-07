Verslaggever Eefje worstelt met vastgoedhaai: ‘Wordt mijn straatje een Amsterdamse nachtmerrie?’

Het is zeker niet de eerste keer dat ik een brief in de bus krijg met de vraag of ik het rijtjeshuis wil verkopen waar ik al ruim tien jaar met vriend en twee zonen woon. Mijn wijk aan de noordrand van Rotterdam is met zijn jaren 30-huizen, tuinen met magnolia’s, scholen, sportvelden, een mini-Hema en totaal gebrek aan nachtvertier van oudsher populair bij gezinnen. (Singles waarschuw ik altijd deze enclave te mijden. Mensen, het is hier Desperate Housewives maar dan zónder seks met de tuinman).