Vervuilende airco om het nog een béétje uit te houden? Niet nodig, zegt Annemarie: ‘Groen is de uitkomst’

Daarom bedacht zij de groene airco. ,,Heel plat gezegd is het een scherm dat begroeid is met klimplanten of mos, dat je in bakken voor je gevel plaatst. Geveltuinen bestaan natuurlijk al, maar het afwijkende van mijn idee is dat die klimplanten niet tegen je gevel aangroeien, maar er een stukje vanaf. Je hebt dus de voordelen van zo’n tuin, zonder dat de planten het metselwerk aantasten. Het geeft schaduw, geluidsdemping, is goed voor de biodiversiteit. Eigenlijk een soort verticale tuin.”