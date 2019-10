Vier manieren om stijlvol ronde vormen in je interieur te verwerken

1. Ronde tafels

Een ronde tafel is niet alleen stijlvol, maar ook nog eens handig. Het staat mooi in een wat kleinere ruimte en heeft geen scherpe hoeken. Ook is een ronde tafel veel fijner tijdens het voeren van gesprekken. Iedereen zit namelijk op dezelfde afstand en kan elkaar goed verstaan.

Wil je de trend helemaal goed doorvoeren? Kies dan ook voor eettafelstoelen met ronde vormen. Dit sluit goed aan bij de tafel en zorgt voor een mooi geheel!

Volledig scherm Ook de tafelstoelen kunnen ronde vormen hebben. © Norm Architects

2. Ronde accessoires

Met accessoires kun je gemakkelijk de ronde trend in huis halen zonder dat je grote aankopen hoeft te doen. Hang bijvoorbeeld mooie ronde spiegels boven de tafel gecombineerd met een ronde klok. Of kies voor een rond wandrek, het leuke hieraan is dat je deze helemaal zelf kunt indelen naar jouw persoonlijke smaak.

Je kunt hierin weer ronde vormen laten terugkomen of juist kiezen voor rechte vormen. Zet er een wat leuke plantjes bij en jouw wandrek is helemaal af.

Volledig scherm © TLC Interiors

3. Rond vloerkleed

Waar de meeste mensen kiezen voor een rechthoekig vloerkleed geeft deze trend je de gelegenheid om een origineel en trendy rond vloerkleed in huis te halen. De ronde vorm staat uitnodigend en geeft jouw kamer een gezellige sfeer. Ook kun je met een rond vloerkleed de andere ronde vormen mooi benadrukken.

Zet bijvoorbeeld een ronde eettafel of salontafel in het midden van het kleed, dit zorgt voor supermooie symmetrie. Plaats je het kleed onder de eettafel? Let er dan wel op dat je circa 60 tot 80 centimeter kleed overhoudt achter de stoelen, zo kun je de stoelen naar achteren schuiven zonder dat deze over het kleed komen te staan.

Volledig scherm © Eigen Huis & Tuin

4. Ronde muurcirkel

Als je de ruimte net wat spannender wil maken met ronde vormen kun je ook een cirkel op de muur verven. Dit staat leuk in bijvoorbeeld een kinderhoek of een slaapkamer. ,,Je kunt dan het best de kleur van een andere muur in de cirkel laten terugkomen”, aldus Kirsten. ,,Heb je dus een groene wand in huis, schilder dan op een andere plek een cirkel in dezelfde kleur groen. Dit geeft rust en zorgt voor een verrassend effect.”

Wil je het nog spannender? Kies dan voor behang in de vorm van een cirkel. ,,Dit is eigenlijk toepasbaar in alle ruimtes van het huis in verschillende kleuren en prints. Supermooi én origineel!”

Volledig scherm © Winkie Visser - Apartment Therapy