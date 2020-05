Vind je de schutting niet meer mooi? Je kunt hem schilderen

Volledig scherm Hieke Grootendorst. © Joost Hoving Laatst kwam mijn zus langs om mijn neefjes op te halen van een logeerpartijtje. Ze keek uit het raam en vroeg verbaasd: ,,Sinds wanneer staat daar een schutting?’’ Ik antwoordde: ,,Al jaren, maar dat zag je nooit zo.’’ De schutting was onlangs wit geschilderd en viel daardoor ineens op.



Mijn zus is net verhuisd naar een huis met een tuin, haar eerste tuin. Ze vindt het soort hout en de kleur van de schutting niet zo mooi en de aanblik van de ‘nieuwe’ tuinafscheiding inspireerde haar meteen. Je hoeft echt niet direct tot vervanging over te gaan. Als de schutting nog goed is, is er hoop dat je hem weer mooi kunt vinden. Een heerlijke klus om buiten te doen. Waar wacht je nog op? De kleur kiezen is het moeilijkst.

Inspecteren

We beginnen met een grondige inspectie op houtrot. Dat komt het vaakst voor in de onderste rij planken en aan de onderkant van de palen. Je herkent rotte plekken aan het feit dat het hout daar heel zacht geworden is. Gebruik dus vooral je handen voor deze inspectie.

Beitsen

Als je houtrot aantreft, vervang je eerst deze rotte stukken. Draai ook eventuele losse schroeven aan. Is de schutting helemaal stevig en in orde? Dan beitsen we die met een dekkende verf in plaats van een transparante. Dat is mooier.

Sopje

Zit er nog groene aanslag op de planken? Die moet eerst grondig worden verwijderd. Maak een sopje met St. Marc om de schutting te reinigen. Daarna kun je beginnen met schuren en het aanbrengen van een grondlaag. Dat verbetert de hechting en zorgt ervoor dat de schutting langer mooi blijft.

Zeil

Kies altijd een goede grond- en lakverf voor buiten. Check goed of deze geschikt is voor jouw ondergrond. Breng deze aan met een kwast en roller. Ook al ben je buiten, dek toch even de ondergrond af met een zeiltje. Spetters verf op je tegels slijten niet zo snel.

Voorzichtig

Willen jouw buren de schutting niet in dezelfde kleur schilderen? Of helemaal niet schilderen? Dan is voorzichtigheid geboden. Als je te dikke lagen aanbrengt, kan de verf aan de kant van de buren zakken. Dat nemen ze je vast niet in dank af. Houd hier rekening mee.

Volledig scherm © Tjitske Sluis