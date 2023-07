Vloer gedweild en toch dof? Zo ligt je pvc of zeil er weer stralend bij

SchoonmaaktipDe vloer gedweild, maar toch lijkt hij vies of is hij dof. Een flinke ergernis, maar schoonmaakexpert Marja Middeldorp verklapt haar geheim voor een blinkend schone pvc- of vinylvloer. ,,Met dit huismiddeltje heb je echt een prachtig resultaat.’’

Een noodkreet van Jeanette in de mail. Haar vloer in de keuken, zeil, oogt ondanks dat ze iedere dag stofzuigt en dweilt vies. ,,Ik heb eigenlijk alles geprobeerd, maar niks werkt. Ik ben echt wanhopig. Hoe krijg ik nu mijn vloer goed schoon, zodat je kunt zien dat het schoon is.’’

,,Nou, u bent echt niet de enige die dit overkomt’’, zegt Marja. ,,Daarom is het goed om deze week wat meer informatie te geven over het schoonmaken van pvc- en vinylvloeren, zeil dus. Wij zijn gewend om een emmer met heet water te vullen en daar wat zeephoudende producten bij te doen. Maar dat gaat dus bij dit type vloeren anders.’’

Plakkerig laagje door sop

Een pvc-vloer houdt dus helemaal niet van heet water met een allesreiniger. ,,Dan komt er een plakkerig laagje op. De vloer ziet er dof uit en denkt: ‘help al mijn poriën verstikken’. En wij zijn vervolgens zo teleurgesteld als we naar de vloer kijken. We zoeken dan vaak naar oplossingen, maar staan met ons handen in het haar. En vragen ons af: help, wat doe ik nu verkeerd?’’

Weg met het hete water dus. ,,Deze vloeren maak je schoon met lauw tot warm water’’, weet Marja. ,,En ze houden ook niet van zeep. Een allesreiniger is dus geen goed idee, juist die maakt de vloer dof. Gebruik liever het huismiddeltje azijn. Natuurazijn als het middelmatig vuil is. Is de vloer ernstiger vuil dan is een slokje schoonmaakazijn voldoende. Niet te veel. Een juslepeltje schoonmaakazijn op een emmer lauw water. Vul de emmer maar voor de helft, zodat je ook weer tijdig schoon water pakt. En dat is het.’’

In de winkel heb je ook speciale reinigers voor pvc. ,,Dat kun je natuurlijk ook altijd gebruiken. Maar wil je het goedkoop en milieuvriendelijk, dan werkt natuurazijn prima.’’

En als je nu altijd je vloer verkeerd hebt gepoetst? ,,Wees gerust, dan is er altijd nog wel een weg om het mooi te krijgen’’, zegt Marja gerustellend. ,,Met een speciale reiniger voor pvc of met schoonmaakazijn. Probeer niet de vloer in een keer te doen. Deel je vloer in vier of zes delen. Dan kun je ook gemakkelijk daarna de vloer weer droogmaken. Dat geeft het beste resultaat. En het werkt ook nog eens leuk. Je ziet meteen hoe schoon het wordt.’’

Vlekken en krassen

Stoelen kunnen strepen of krassen op een pvc-vloer maken. ,,En dat wil je natuurlijk niet. Plak er vilt onder. Dat kun je in iedere bouwmarkt kopen en het voorkomt strepen. Heb je toch een diepere kras? Dan neem je boenwas. Smeer dat op de kras en wrijf er met staalwol zachtjes over. Op die manier wordt de kras wat minder diep. Vlekken kun je op een soortgelijke manier behandelen. Maar let op: probeer het altijd in een hoekje uit om te kijken hoe jouw vloer reageert.’’

Heeft iemand met pen of markerstift een mooie boom op je vloer getekend, ook dan heeft de schoonmaakgoeroe een tip. ,,Neem terpetine en een lapje en weg is het kunstwerk.’’

Heb je toch een diepere kras? Dan neem je boenwas. Smeer dat op de kras en wrijf er met staalwol zachtjes over.

Vinyl

Iedereen kent wel vinyl, of zeil zoals het in de volksmond ook wel heet. ,,Viny is makkelijker om schoon te maken’’, vindt Marja. ,,Maar wel weer met lauw tot warm water. Vooral niet te heet dus. Vinyl kun je wél schoonmaken met allesreiniger. Om echt mooi resultaat te krijgen doe je daar een paar drupjes ammonia bij. Sommigen vinden het slecht voor het milieu, maar het zit ook gewoon in je urine. In plaats van allesreiniger kun je afwasmiddel gebruiken. Ook hier deel je de vloer op in kleine stukken en wrijf je hem na het dweilen droog.’’

Tot slot heeft Marja nog een belangrijke tip. ,,Het klinkt misschien een beetje betuttelend, maar ik ben al oma dus dat mag’’, lacht ze. ,,Als je iets koopt voor in huis, zoals een vloer, vraag alsjeblieft: hoe maak ik het schoon en hoe onderhoud ik het. Driekwart van de vragen die ik krijg, gaan hierover. Die verkopers in de winkel zijn daarvoor. Bezint eer ge begint. Dat is echt zo.’’

