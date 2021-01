Voor deze duurzame woning moet je eerst solliciteren bij een selectiecommissie van drie man

Sebastian en Moni (26) hadden al een huisje in de stad, maar waren op zoek naar een plek om samen te gaan wonen. „Ik zag op de website van corporatie De Woonplaats de oproep naar deze huizen te solliciteren. Ik was direct enthousiast door het idee achter deze woningen. Dat is toch uniek”, vertelt Moni, terwijl ze met Sebastian druk in de weer is met de inrichting van hun nieuwe woning aan de Assinklanden.