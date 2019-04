Vrienden komen helpen met klussen? Zo zorg je goed voor ze

Kaart Nederland is 44 miljoenen­buur­ten rijker: meeste dure huizen in villawij­ken in Oisterwijk, Vught en Best

15 april In de afgelopen vier jaar is het aantal miljoenenwoningen sterk toegenomen. Nederland telt in totaal 53.500 miljoenenwoningen. Dat zijn er 38.500 meer dan op het dieptepunt van de kredietcrisis in 2013, toen Nederland 15.000 huizen telde van een miljoen of meer. Dat meldt vastgoeddatabedrijf Calcasa.