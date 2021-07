Waarom de grepen op (keuken)kasten verdwenen zijn uit het interieur

vraag 't vtwonenDe moderne keuken die in bijna elke showroom de boventoon voert is matzwart en strak. Dat wil dus ook zeggen: geen grepen of op zijn minst verborgen grepen. Corrien Flohil van vtwonen over de minimalistische aankleding van kasten.

,,Of het een trend is? Ja, volmondig ja. Niet alleen in keukens, maar ook in badkamers en in kasten in de woonkamer of zelfs dressoirs en tv-meubels. Je komt bijna geen kasten meer tegen met handvatten en knopjes.”

Het is wel de vraag of ‘greeploos’, zoals de producten worden aangeprezen, het juiste woord is, vindt Corrien. ,,Natuurlijk zijn die er ook: kasten en lades die je alleen maar open krijgt als je er tegenaan drukt. Die heb ik in de slaapkamer ook. Er zit een soort magneetsluiting op. Als je hem op een bepaalde plek indrukt, springt hij open en kun je hem daarna verder openen. Dan is de kast helemaal greeploos. Maar in veel gevallen is de greep vooral verstopt.”

Wat is er met de handvatten gebeurd?

Volledig scherm Handgreep van een landelijke keuken. © Getty Images ,,Het minimalisme kwam in, waarbij interieur vooral rust uitstraalt. De basis wordt sindsdien zo neutraal mogelijk gehouden. Dat zie je niet alleen bij kasten, maar bijvoorbeeld ook bij het tegelwerk. In badkamers zijn de tegels steeds groter geworden, waardoor je minder voegwerk ziet, voor een strakker geheel. En bij vloeren zijn bijvoorbeeld gietvloeren populair geworden. Grotere vlakken zorgen voor een rustige basis en vanuit daar kun je op zoek naar losse accessoires om persoonlijkheid en sfeer toe te voegen.”

Waarom zouden grepen dan onrustig zijn?

,,Grepen zijn natuurlijk kleine onderbrekingen, die al gauw rommelig ogen. Ze zijn ook heel sfeerbepalend. Dezelfde keuken kan stoer zijn met leren handgrepen en een landelijke uitstraling krijgen met ouderwetse grepen die zo'n verdikking hebben in het midden en dan smal uitlopen.”

Volledig scherm © Kvik, vtwonen

Toch zijn ze niet helemaal verbannen uit keukens, vertelt Corrien. ,,Zwart metalen grepen kunnen een industriële sfeer neerzetten. En er zijn momenteel ook wat subtielere grepen verkrijgbaar met een zogenoemd hide profiel. De kasten blijven dan strak en zijn wel iets praktischer te openen. Populaire kleuren zijn messing en koper. Het is dan leuk als die kleuren terugkomen in bijvoorbeeld de kraan of op de drukknop van de wc als je die grepen in de badkamer hebt.”

Bekijk ook: de nieuwe keuken van vtwonen met zogenoemde hide profiel grepen.

Blijft het populair of is het een hype die weer overvliegt?

,,Ik denk dat het wel blijft. Op veel plekken is het natuurlijk gewoon praktisch en makkelijk schoon te maken. Wel zie je al variaties opkomen. Een dressoir met latjes in de kastdeuren bijvoorbeeld. Dan gebeurt er wel wat met de frontjes, maar op zo'n manier dat het meubel toch strak blijft en greeploos dus.”

Het is voor mensen die van de strakke stijl houden volgens Corrien wel zaak om vervolgens zelf voor wat aankleding te zorgen. ,,Anders wordt het al snel kil. Hoe je dat wil doen, kun je helemaal zelf weten. Bij mij thuis begint het al met het vaatdoekje. Dat is niet zo'n lelijk geel doekje, maar ik heb hem in dezelfde kleur als de handdoek en theedoek. En zet bijvoorbeeld een mooie kaasplank op het aanrecht, of een prachtige schaal. Zoek plekken waar je de pronkstukken kwijt kunt, zonder dat het te druk wordt.”

Bekijk hieronder meer video's voor wooninspiratie.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.