Waarom dit het beste moment is om sjalotten te planten: ‘Je hoeft ze maar één keer in je leven te kopen’

Hennie (92) woont in vochtig huurhuis voor 700 euro per maand en het dak lekt al twee jaar

Ruim 700 euro huur maakt Hennie Scholten (92) uit Nieuwegein elke maand over. En daarvoor heeft ze een vochtig huis dat stinkt en bedompt is. Oorzaak: een lekkage die al jaren duurt. En de verhuurder blijft maar in gebreke. ,,Meer dan schandalig. Zo kan dit niet langer.’’

19 oktober