Waarom een gazon er niet altijd perfect uit hoeft te zien

In de Duitse hogesnelheidstrein krijg je kosteloos een krant uitgereikt. Ik kies de Süddeutsche Zeitung, een krant op ouderwets groot formaat, zodat je maar beter een lege zitplaats naast je kunt hebben. Duitsers, of in ieder geval Duitse kranten, zijn erg begaan met het milieu. Beter gezegd: met de aantasting daarvan. Hun bossen sterven dan ook op een grotere schaal dan de onze. En Duitsland heeft ook nog eens meer bos dan wij.

Rasennazi

In een artikel over de Rasennazi lees ik over de overdreven zorg die sommige tuiniers aan hun gazon besteden. Deze gazonnazi’s willen het gras tweemaal per week maaien, met een benzinemaaier of een elektrische, waarvoor de stroom in Duitsland soms nog wordt opgewekt door bruinkoolcentrales. In tijden van droogte moet het worden besproeid, vaak met kostbaar drinkwater, wat ook niet milieuvriendelijk te noemen is. En van sproeischaamte horen we nog weinig.

In Nederland maken we ons druk over de dramatische afname van de insectenpopulatie. Meestal geven we de veehouders daarvan de schuld, met hun weilanden waarin geen bloem mag bloeien. Dat moge zo zijn, maar wat de boer in het groot doet, doen we zelf in het klein met onze gazonnetjes. Ook daarin wordt geen weegbree of paardenbloem getolereerd.

Natuurlijker

Het artikel in de Duitse krant - weliswaar gedrukt op heel veel papier, maar misschien maken ze dat van hun dode bossen - was een pleidooi voor een natuurlijker gazon.

In het voorjaar zou je wat later kunnen maaien. Een grasveld vol bloeiende madeliefjes, sneeuwklokjes en krokussen ziet er een stuk vrolijker uit dan een egaal groene grasmat. Waarom zou een gazon op een sportveld moeten lijken? En een veld vol bloemen komt ook de insectenstand ten goede.

Spelseizoen

Volledig scherm Romke van de Kaa. © Gerard Burgers Wanneer je dan wel moet beginnen met maaien? Dat hangt er vanaf. Als je dat gazon nodig hebt, bijvoorbeeld om een potje badminton op te spelen, kun je maaien zodra het spelseizoen aanbreekt. Meestal zal dat in mei zijn. Heb je geen sportieve ambities, dan kun je de maaier nog later van stal halen. Bijvoorbeeld in juni of juli. Je kunt een deel van het gras maaien, bijvoorbeeld een stuk om op te zitten of een paadje naar de waslijn, en de rest laten groeien.



Zo zijn er allerlei mogelijkheden, maar hoe lang je het gras ook laat staan: eens moet het eraf. Gras dat nooit wordt gemaaid, zal uiteindelijk bos worden. Maar eerst wordt het een struweel van brandnetels en distels.

Niet elke maaier kan hoog gras aan; een ouderwets duwmaaiertje zal eerder vastlopen dan een accumaaier. En wat doe je met het afgemaaide gras? In de groene kliko? Op de composthoop?