Waarom je een kast bij verhuizing het beste uit elkaar kunt halen

KlusvrouwHieke Grootendorst geeft elke week klustips en een inkijkje in haar leven als klusvrouw. Deze week gaat ze een kast verhuizen en geeft ze advies over de beste manier. Als hij te groot is om te versjouwen, zal hij toch echt uit elkaar moeten.

In mijn omgeving wordt de laatste tijd veel verhuisd. Natuurlijk sta ik iedereen bij en voorzie ze van tips en tricks die ik door de jaren heen heb verzameld. Er is een aantal dingen waarvan we vaak denken dat ze niet of lastig kunnen worden meeverhuisd. Laminaat is zoiets en dat heb ik enkele weken geleden gewoon meegenomen naar de nieuwe woning van mijn zus.

Kasten van Ikea zijn ook een goed voorbeeld. Uit elkaar halen wordt niet als een optie gezien. Dus de kast moet dan in zijn geheel mee en dat is dan vaak weer te onhandig of onhandelbaar. In mijn klussende leven heb ik al heel wat kasten verhuisd. Uit elkaar, in de verhuiswagen, en weer in elkaar. Gaat prima, zolang je het met beleid aanpakt.

Uit elkaar

Door een kast gemonteerd te vervoeren kun je hem ontwrichten. Haal het meubelstuk daarom met beleid uit elkaar. Pak de montagehandleiding er weer bij (hierom moest je die dus altijd bewaren), leg je gereedschap klaar en een stevig plastic zakje met een zippersluiting.

Schilderstape

Leg een oud laken klaar om de onderdelen op te leggen. Met schilderstape en pen kun je losse onderdelen markeren, nummeren of aangeven dat iets links, rechts, boven of onder hoort. Plak gewoon een stukje tape op het onderdeel en schrijf erop met een balpen.

Plastic zak

Schroefjes stop je bij elkaar in een plastic zak. Het verbindingsbeslag dat Ikea veel gebruikt, heet 'minifix' of 'cam lock nut'. Die ijzeren rondjes duw je in een gat. Daar gaat aan de andere de kop van een schroef in en door de minifix te draaien met een schroevendraaier zet je de verbinding vast.

Minifix eruit

Haal ook die minifixen eruit, want die kun je tijdens het sjouwen verliezen. Ze zijn wel altijd gratis bij te halen bij de Zweedse meubelgigant, maar zo'n bezoek aan de winkel komt natuurlijk nooit uit. Draai ze los met een schroevendraaier en je wipt de minifix er zo uit.

Voorzichtig!

Lees van achter naar voren in de montagehandleiding om het meubel stap voor stap te demonteren. Doe dit bij voorkeur samen. Dan voorzichtig vervoeren. Leg de goede kanten naar elkaar toe, zodat ze niet beschadigen. En dan weer van voor naar achter monteren.