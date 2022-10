Wassen, invetten, slijpen en opbergen: met deze tips komt je tuingereedschap straks in topconditie weer de schuur uit

Onrust rond webshop Made.com, bestellen plots niet meer mogelijk

De webshop voor meubilair en andere interieurzaken Made.com neemt voorlopig geen nieuwe bestellingen aan. Het voortbestaan van het Britse bedrijf is onzeker geworden nu potentiële kopers van de webwinkel zijn afgehaakt. Made.com, dat ook in Nederland actief is, kampt al tijden met tegenvallende verkopen en hoge vervoerskosten.

