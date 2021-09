Wat mag je van een aankoopmakelaar verwachten? ‘Kan eerlijk zeggen of prijs nog reëel is’

Een tekort aan riet voor daken: ‘Ik kan nog één grote villa bedekken, daarna is het op’

3 september In weer en wind gaan Emil Nijp (51) en Joost Juffermans (45) Wassenaarse en Stompwijkse daken op om huizen van een warme deken van riet te voorzien. Werk is er genoeg en fysiek kunnen ze het nog prima aan, maar er is een ander probleem: er is een gebrek aan riet en dat wát er is, wordt duurder. ,,Ik kan nog één grote villa bedekken, daarna is het op.’’