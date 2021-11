Wauw, dit legendarische schip ziet er van binnen uit als een grachtenpand

Directeur Woonbond Huurders zitten in het nauw: ‘Als je veilig in je koopwoning zit, merk je niet wat er aan de hand is’

Zeno Winkels kijkt uit naar het tweede grote woonprotest, morgen in Rotterdam. ,,De situatie is maatschappij-ontwrichtend. Als we niets doen, loopt het land vast”, zegt de directeur van de Woonbond, die opkomt voor de belangen van huurders.

16 oktober