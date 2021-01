We hebben last van de herrie en muziek van bouwvakkers

Vraag: Achter ons huis bevinden zich de omsloten tuinen van alle buren en achterburen. We wonen met zijn allen in een soort klankkast. Nu kopen investeerders oude panden op en maken er microappartementen van. Met als gevolg dat we al ruim twee jaar in verbouwingsherrie en bouwvakkersmuziek zitten. Ramen dicht, oordoppen in? Dat doen we al. We voelen ons onmachtig. Heeft u wijze raad?