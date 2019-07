We snappen dat een huis dat schudt moeilijker verkoopt

Wonen in een hittegolf: ‘Wat je ook doet, het blijft warm’

14:49 Nederland valt uiteen in twee werelden. Terwijl de ene helft zich verschanst in heerlijk frisse huizen, zakt de andere uitgeput neer voor de ventilator. Twee gezinnen over overleven tijdens de plakkerigste dagen van het jaar, in een warm huis en een koel huis.