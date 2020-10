Wéér rel op Utrechtse huizenmarkt: ontwikkelaar heeft lak aan afspraken en vraagt 15 procent meer huur

In het project Wilhelminawerf, niet ver van de Koningin Wilhelminalaan, zijn 167 appartementen in aanbouw. Voor de 115 appartementen die bestemd zijn voor de verhuur, maakte de gemeente in 2016 afspraken met de ontwikkelaar. 61 Kleinere appartementen (38 tot 50 vierkante meter) zouden worden verhuurd voor 375 tot 875 euro per maand. De grotere woonruimten (70 tot 90 vierkante meter) moesten gemiddeld 950 euro per maand gaan kosten.