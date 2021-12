Welke woontrends gaan mee naar 2022?

vraag 't vtwonenWelke interieurtrends voerden in 2021 de boventoon en gaan zeker mee het nieuwe jaar in? Nicolette Fox, hoofdredacteur van vtwonen, doet een weloverwogen gok.

Dat trends in elkaar overlopen, en dus niet van de ene op de andere dag de geschiedenisboeken in worden geschreven, mag je een voor de hand liggende kanttekening noemen bij een opsomming van de interieurtrends van 2021.

,,Een interieurtrend start vaak klein en breidt zich over de jaren heen langzaam uit", zegt Nicolette. ,,Misschien dat je een kleur of materiaal ineens ziet opduiken of verdwijnen, maar de onderliggende stromingen duren vaak veel langer. Gelukkig maar, want een meubel koop je tenslotte niet voor slechts één jaar.”

En toch zijn we benieuwd: wat waren de trends van dit jaar?



De stylisten van vtwonen gaan nog wat dieper in op de trends van 2022. Zo denken ze ook aan ‘simple and slow’ en ‘vintage en verweerd’ als opkomende trends in het interieur. ,,Organische vormen. De laatste jaren gingen de scherpe hoekjes er al vanaf, daarna werd het beeld ronder en nu zijn de vormen nog meer organisch en de lijnen vloeiender. Die trend gaat ook absoluut mee het nieuwe jaar in. Om het wat concreter te maken: een eettafel was voorheen rechthoekig of vierkant, daarna kozen ontwerpers en stylisten vaker voor een ronde of ovale vorm en tegenwoordig zie je zelfs niervormige tafels in de winkels.



Bij deze trend horen uiteraard ook ronde stoelen en banken waarin je je heerlijk kunt nestelen. De gebogen vorm geeft je een geborgen gevoel. In plaats van een hoekbank geeft een bank in een halve maan opstelling de woonkamer een compleet andere uitstraling. En bij zo’n ronde bank horen natuurlijk ook vloerkleden in cirkels of organische vormen. Het zijn dus tegenwoordig ook de echt grote items in huis waarin je de rondingen terugziet. Dat was een paar jaar geleden nog niet zo overduidelijk aanwezig.”

Even voor de helderheid: wat zijn organische vormen? Tafels en kleden als gebakken eieren?

,,Nou, bij tafels en banken is het wel wat subtieler, maar je denkt in de goede richting. De meest grillige vormen zie je terug in kunstobjecten en woonaccessoires. Hiermee kun je aan de trend meedoen zonder de grote meubelstukken te vervangen. Met een abstract beeldhouwwerk, een druppelvormige vaas of een door de natuur gevormde lampenvoet creëer je op bijvoorbeeld een sidetable een compositie die helemaal van nu is. Of koop een mooie schaal in de vorm van dat gebakken ei.”

Waar komt de trend vandaan eigenlijk?

,,In een tijd dat de wereld buiten minder veilig voelt, gaan mensen voor binnen op zoek naar dat warme nest. Bij dat idee horen zachte vormen en aaibare materialen. We lijken terug te grijpen naar trends uit de jaren zeventig, een periode waarin we veel overeenkomsten zien met de sfeer van vandaag de dag. Neem nu de zitkuil, een fenomeen uit die tijd en de ideale plek om te cocoonen. Een woord wat ook nu weer veel wordt genoemd. Let maar op, de zitkuil maakt een comeback.”

Daar passen ook andere materialen bij?

,,De stoffen zijn zacht, aaibaar en driedimensionaal. Denk aan (rib)fluweel, bouclé, teddy en andere meubelstoffen met grof geweven structuur. Als het maar niet hard, koud of glad is, prikt of kriebelt, dan is het goed. Mijn laatste lievelings is een bank bekleed met een soort dekbed. Meer nestelen dan dat wordt het niet.”

Volledig scherm Afgeronde leuningen, donker hout, ronde tafel. Styling Danielle Verheul. © Sjoerd Eickmans Welke kleuren horen er bij de laatste trends?

,,Bruin, in alle verschillende tinten. Een naturel kleurenpalet gaan we in 2022 zeker veel terugzien. Misschien vinden sommige mensen bruin nog een stoffige, ouderwetse kleur, maar bruin is een heel warme kleur die eigenlijk met heel veel kleuren te matchen is. Bruin is sneller in harmonie met wit, pastels of felle kleuren dan zwart, dat eerder het contrast op zoekt. Alle kleuren worden warm en gezellig in combinatie met bruin. Groen, misschien wel de kleur die we het meest associëren met de natuur, blijft een belangrijke kleur. Er lijkt elk jaar weer een nieuwe trendkleur groen bij te komen. Van felgroen tot olijfgroen, alle tinten groen zijn geoorloofd.”

Bruin is ook de kleur van hout.

,,Ja, hout is momenteel niet weg te denken uit het interieur. Hout op hout is geen taboe meer, daar wordt volop mee geëxperimenteerd door trendsetters. Zelfs de schrootjes komen terug, weliswaar in een meer verfijnde vorm dan die uit de jaren zeventig. Hout is een natuurlijk materiaal, isoleert goed en zelfs de akoestiek in huis verbetert door hout toe te passen. Waar jarenlang het hout van een whitewash werd voorzien, kiezen we nu steeds vaker voor een donkerdere kleur hout.”

En ik moet het toch vragen, omdat het dé trend was van de afgelopen jaren: de zwarte stalen deuren, visgraatvloeren en zwarte keukens... zien we die terug komend jaar?

,,Ja, zwart blijft een populaire kleur voor de stalen deur. Maar inmiddels zijn de kozijnen in alle denkbare kleuren verkrijgbaar. In ons tv-programma hebben we ze al in een olijfgroen, een naturel en zelfs in een goudkleurige variant laten zien. Nu er binnen de trend van stalen deuren meer opties zijn kun je jouw keuze naadloos laten aansluiten bij jouw huis en persoonlijke woonstijl.

Voor visgraat geldt eigenlijk hetzelfde. De kleur van de vloer wordt misschien wat donkerder en je komt wat meer de Hongaarse punt tegen als alternatief voor het visgraatpatroon, maar het blijft een klassieker.

En wat betreft de zwarte keuken: die is ook nog niet verdwenen uit de keukenzaken. Als nieuwe kleur voor de keuken tip ik greige, een kruising tussen grijs en beige. Van die trend gaan we zeker nog meer zien in het nieuwe jaar.”

