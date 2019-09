Woningcorporaties in actie tegen belasting: ‘Alsjeblieft minister, 12,4 miljoen euro’

Al enkele jaren strijden woningcorporaties tegen de ‘crisisbelastingen’ die ze moeten afdragen. Nu zetten ze een nieuw middel in: via social media delen ze het bedrag dat ze moeten ‘overmaken’ naar de overheid. ‘Daarmee hadden we ook 200 mensen aan een nieuwe betaalbare huurwoning kunnen helpen.’

Het vuurtje is opgestookt door de woningcorporaties Wooncompagnie uit Hoorn en Rochdale in Amsterdam. Ze namen contact op met de Woonbond en bedachten samen de hashtag #ikwileenhuis.

De corporaties moeten jaarlijks vóór 1 oktober de ingevoerde verhuurdersheffing overmaken aan het rijk. Die is ingevoerd in crisistijd (2013), bedoeld om de staatsfinanciën gezond te maken. Nu het kabinet miljarden over houdt, snappen de corporaties niet dat ze nog zoveel bij moeten dragen. ,,De crisismaatregel is verworden tot een manier om corporaties en dus huurders af te romen”, zegt Stefan van Schaik, directeur van Wooncompagnie. ,,Het is tijd dat we de wooncrisis een gezicht geven. Wij maken inzichtelijk wat we over moeten maken. Mensen die een woning zoeken kunnen via de hashtag laten weten hoe hen dit raakt.”

Verantwoordelijk minister Kajsa Ollongren heeft ook al gereageerd op de actie via Twitter. ‘Het kabinet stelt 1 miljard euro extra beschikbaar voor woningbouwcorporaties. Er kan dus flink gebouwd worden de komende jaren.’ Die reactie kan op veel hoon rekenen van de corporaties. ,,Dat is een frame. Per saldo gaan we elk jaar juist meer betalen", aldus Van Schaik.



Marnix Norder van koepelorganisatie Aedes legde onlangs op deze site uit dat woningcorporaties de komende jaren veel meer kwijt zijn aan belastingen dan eerder was geraamd door het ministerie van Financiën. De extra meevaller voor corporaties die het kabinet op Prinsjesdag aankondigde - een korting van 1 miljard euro op de verhuurdersheffing, uitgesmeerd over tien jaar - valt daarbij in het niet.

Dat heeft verregaande consequenties, waarschuwde Norder. ,,We halen de klimaatdoelstellingen niet, waardoor mensen langer in een slecht huis met een hoge gasrekening zitten, zonder dat ze daar iets aan kunnen doen. En we kunnen elk jaar minder woningen bouwen. Als corporaties zouden we graag elk jaar 30.000 nieuwe woningen bouwen om de crisis op de Nederlandse woningmarkt op te lossen. Maar in 2018 kwamen we niet verder dan 13.000. En dat zal alleen maar minder worden.’’

De pijn zit in de invoering van ATAD, een Europese belastingrichtlijn. Die zorgt ervoor dat woningcorporaties vanaf dit jaar veel minder rente mogen aftrekken en daardoor meer vennootschapsbelasting betalen. Dat komt dus bovenop de verhuurdersheffing, die in de loop der jaren is opgelopen tot zo'n 1,7 miljard euro voor alle corporaties bij elkaar. De heffing is gekoppeld aan de WOZ-waarde. Omdat koophuizen duurder zijn geworden, is de heffing ook omhoog gegaan.