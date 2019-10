‘Woninggeld ook in de regio beschikbaar’

De belastingsubsidie die het kabinet uittrekt om woningbouw aan te jagen moet niet alleen ten goede komen aan corporaties in Amsterdam of Utrecht, maar ook in de regio. Coalitiepartijen lijken bereid om de fiscale stimulans ook voor middelgrote provinciesteden in te zetten, zo bleek vandaag tijdens het debat over het belastingplan.