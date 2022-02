Woningmarkt kan afkoelen door stijgende hypotheekrente

schoonmaaktip van de week Met een dekbedover­trek en slaolie haal je stof weg op moeilijk bereikbare plekken

Het huis kan eens in de zoveel tijd wel een grote beurt gebruiken. Schoonmaakexpert Marja Middeldorp helpt daarom alledaagse problemen op te lossen. Deze week: stof weghalen op moeilijke plekjes rond de kast of in het stopcontact.

2 februari